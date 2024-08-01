Sarıyer'de Oto Yıkama Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Oto Yıkama Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Sarıyer\'de Oto Yıkama Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Sarıyer'de bir oto yıkamanın işletmecisi ile ruhsat sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İşletme sahibi, ruhsat sahibini silahla vurduktan sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

01.08.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bir oto yıkamanın işletmecisi ve ruhsat sahibi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün 11.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto yıkamanın ruhsat sahibi Mehmet Ali Gedik, işletme sahibinin dükkandan çıkmasını istedi. Taraflar arasındaki tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında işletme sahibi, Mehmet Ali Gedik'i silahla dizinden vurdu. Çıkan arbedede işletme sahibi silahı oğluna verdi ve silahı oradan kaçırmasını istedi. Tesadüfen oradan geçen sivil polisler ise zanlı ve oğlunu kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Silahla kaçan şahsa halası siper oldu

Polislerin ihtarı ile diz çöken ve silahı yere atan işletme sahibinin oğluna olay yerine gelen halası siper oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden yaralanan Mehmet Ali Gedik, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Gedik'i vuran şahıs ve oğlu gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçma anları kameralara yansıdı

Silahlı saldırının ardından işletme sahibi ve oğlunun kaçmaya çalışırken yakalandığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, işletme sahibinin oğlunun koştuğu ve polis ihtarı ile silahı atarak ellerini havaya kaldırıp diz çöktüğü, saldırganın kardeşinin ise yeğenine sarılarak siper olmaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde, İşletme sahibin yerdeki silahı almaya çalışırken polislerin tekme atarak silahı kişiden uzaklaştırdığı ve polislere teslim olduğu, ayağından vurulan Mehmet Ali Gedik'in topallayarak polislerin olduğu yere geldiği an güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Oto Yıkama Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis istendi İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 11:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Oto Yıkama Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement