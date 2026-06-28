Sarıyer'de Otomobil Denize Düştü

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil denize düştü. Sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, o anları cep telefonuyla kayda alan kişinin olayı ihbar ettiği sırada söylediği 'Adamın battığı nokta çok güzel, baksana köprü manzarasına karşı" dediği duyuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Sarıyer Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen otomobil sürücüsü balıkçı barınağının yanında bulunan kıyıda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil mendirekten denize doğru düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ise araçtan atlayarak kendini kurtardı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen çekiçi tarafından otomobil denizden çıkarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

"Manzaraya karşı battı"

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişinin, Rumeli Kavağı girişinde otomobilin denize düştüğünü ihbar ettiği sırada, görevlinin 'Nereye uçtu' sorusu üzerine önce 'Manzaraya karşı' ardından da Rumeli Kavağı girişindeki deniz kenarını işaret ederek, "Adamın battığı nokta çok güzel, baksana tam köprü manzarasına karşı" dediği cümleleri de duyuluyor. Haritadan kontrol ederek görevlilere adresi tarif eden kişinin, görüşme sonunda otomobilin tamamen battığını söylediği anlar da görüntülerde duyuluyor. - İSTANBUL