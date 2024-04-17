Sarıyer'de bir otomobil, 15 yıldır sanayi sitesinin maskotu olan "Tombik" isimli köpeği yerde yattığı sırada ezdi. "Tombik" olaydan kısa süre sonra ölürken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 HZR 20 plakalı BMW marka araç, yolda yatan "Tombik" isimli köpeği üzerinden geçti. Sürücü, köpeği ezdikten sonra bir süre bekledi ardından olay yerinden uzaklaştı. 15 yıldır sanayi sitesinin maskotu haline gelen Tombik, olaydan kısa süre sonra öldü. Esnaf ölen köpeği, işyerlerinin yakınında bulunan alana gömdü. Ardından da köpeğin mezarı başında dua etti. Sürücünün, yerde yatan köpeği ezip geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"'Tombik uyan, sabah oldu' diye dürttüm ama ölmüştü"
Olayı gören esnaf Erdal Özdağlar, "Tombik bizim sokağımızın köpeğiydi. Güzel bir hayvanımızdı. Her sabah gelip bizi karşılardı. Sabah 07.00 gibi yolun ortasında yatıyordu. Yolun kenarında araba geçiyordu. Hatta ben de Tombik'in yanına gidip 'Tombik uyan, sabah oldu' diye dürttüm. Baktım uyanmadı. Baktım Tombik'te hiç hareket yok, ben de onu alıp kenara koydum. Başta yaşlılıktan öldü sandık, sonra güvenlik kamerasına baktığımızda üzerinden araba geçtiğini gördük. Ben Tombik'i yolun kenarına götürürken hayvan hala sıcaktı" dedi.
"Tombik 15 yıldır buradaydı"
Tombik ile 15 yıldır bir arada olduklarını söyleyen İhsan Tanrıverdi, "Sabah 07.00'de bir BMW marka araç köpeğe vurup kaçtı. Tombik 15 yıldır buradaydı. Torunum gelirdi, kapıyı açardı, Tombik dükkanın içine girerdi. Biz çok üzüntülüyüz. Köpeğin sahibi de üzüntülüydü, dükkanına bile giremedi. Bir aileydi onlar. Çarpan aracı bulamadık. Kameradan plakasına baktık. Hep beraber Tombik'i buraya gömdük. Baya üzüldük, ağladık" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıyer'de Sanayi Sitesinin Maskotu Köpek Araç Tarafından Ezildi - Son Dakika
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