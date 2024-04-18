Sarıyer\'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta dün meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu şüpheli Y.B.G. (43), taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı ticari taksiye binmiş, ücret konusunda yaşanan tartışma sonucu ise zanlı, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçakladıktan sonra araçtan atarak araçla birlikte kaçmıştı. Olayın hemen ardından şüpheli, olay yerinden 300 metre ileride yakalanarak gözaltına alınmıştı.
2 ayrı suçtan tutuklandı
Y.B.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şahıs, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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