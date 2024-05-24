Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Sarıyer\'de Taksiciyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi bıçaklayarak ölümüne neden olan sanık, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, olay gününü hatırlamadığını söyledi ancak görüntülerde cinayetin planlı bir şekilde işlendiği belirtildi. Mahkeme, sanığı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve ayrıca 'silahla yağma' suçundan da 13 yıl hapis cezası verdi.

24.05.2024 12:29
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Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) 2 bin 400 lira parası ile ticari taksisini yağmalayıp, Yanıkyürek'i ise bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandığı ilk duruşma karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmada öldürülen Yanıkyürek'in müşteki ailesi ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

"Olay gününü hatırlamıyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Gharehtapeh, olay günün hatırlamadığını söyleyerek, "Görüntüleri izledim ancak olay gününü hatırlamıyorum. Diyecek bir şeyim yoktur" şeklinde konuştu.

Mahkemede olay gününe ait görüntüler izlendi. Yanıkyürek'in oğlu Serhat Yanıkyürek, görüntüler izlendiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

"Bilerek bir cinayet işlemiştir"

Duruşmada beyanda bulunan Yanıkyürek'in oğlu canice bir cinayet işlendiğini belirterek "Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı yapmıştır. Bilerek bir cinayet işlenmiştir" dedi.

Olay gününe ait görüntülerde her şeyin açık olduğunu ifade eden müşteki avukatı "Cinayet gayet soğukkanlı bir şekilde işlenmiştir. Sanığın işlediği suça vahşice ve canavarca hislerle ibaresi eklenmelidir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Önce yağma ettiği sonra suçtan kurtulmak için bıçakladığı belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Gharehtapeh'in Yanıkyürek'e ait 2 bin 400 lira para ile ticari taksisini yağma ettiğini, suçtan kurtulmak amacıyla ise de Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldürdüğünü aktardı.

Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık, söyleyecek bir şeyinin olmadığını ve bir şey hatırlamadığını ifade etti.

İlk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'i 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığı 'silahla yağma' suçundan da 13 yıl hapis cezasıyla cezalandıran heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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