Sarıyer'de Tekel Bayisine Saldırı - Son Dakika
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Sarıyer'de Tekel Bayisine Saldırı

Sahte içki iddiasıyla tekel bayisine saldıran kişi, darbedildi. Olay güvenlik kamerasında.

18.12.2024 19:55
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Sarıyer'de kız arkadaşı hastanelik oldu, sahte içki iddiasıyla bastığı tekelde böyle darbedildi

İSTANBUL - Sarıyer'de kız arkadaşının alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırıldığını öğrenen kişi, tekel bayini bastı. Sahte içki sattığını iddia ettiği iş yeri sahibine hakaret ve tehditlerde bulunan kişi, sopayla darbedildi. Yaşananlar tekel bayinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın akşam saatlerinde tekel bayine giderek alkol satın aldı. Aldıklarının hepsini tüketen kadın rahatsızlanarak bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber tekel bayine giderek Kazım isimli iş yeri sahibini küfrederek tehdit etti.

Küfür ve darp anları kameraya yansıdı

İş yeri sahibini sahte içki satmakla suçlayan kişi, dükkandaki başka bir kişi tarafından yumruklandı. Bu sırada küfretmeye devam eden şahıs, iş yeri sahibi tarafından sopayla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yeri sahibinin üstüne yürüdüğü, küfür ettiği ve sonunda darp edildiği anlar görülüyor. Tarafların ise birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Tekel Bayisine Saldırı - Son Dakika

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