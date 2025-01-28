Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu

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Sarıyer'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve NARKOTİM ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Sarıyer'de çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışma çerçevesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. 27 Ocak'ta belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 82 adet 804 gram satışa hazır uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 7 adet fişek, 2 adet hassas terazi, çok sayıda kilit poşet ve 66 bin 730 lira nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, tespit edilen 2 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL