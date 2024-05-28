Sarıyer'de virajı alamayan vinç bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de virajı alamayan vinç bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de bir vinç, virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve şarampole uçtu. Kazada, vinç şoförü ve yanındaki yolcu yaralanırken, diğer araç sürücüsü kazayı atlattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya şahit olanlar, daha önce de benzer kazaların yaşandığını ve önlem alınmadığını belirtti.

28.05.2024 18:01
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Sarıyer'de virajı alamayan vinç bariyerlere çapıp şarampole uçtu. Vincin ağaçta asılı kaldığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Macit yönetimindeki 41 AAS 188 plakalı vinç hızlı bir şekilde viraja girdi. Virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Yılmaz Soysal yönetimindeki 44 FJC 044 plakalı araca çarptı. Sürüklenmeye devam eden vinç bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Ağaçların üstünde asılı kalan vinçin aşağı düşmemesi ise faciayı önledi. Kazada vinç şoförü Yalçın Macit ve yanındaki yolcu Hasan Kara yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Yılmaz Soysal kazayı yaralanmadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilen Macit ve Kara'yı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

"Bir türlü önlem alınmadı"

Kazaya şahit olan Nazik Sabun, "Burada daha önceden de kaza oldu. Bir türlü önlem alınmadı. Kamyon yokuş aşağı iniyor. ya freni boşalıyor ya da hızlı iniyor. Araba o sırada yan yatıyor ve yokuşta kayarak elektrik direğine çarpıyor. Ardından evin üzerine düşmeden yön değiştiriyor ve şarampolden aşağı düşüyor. O sırada üzerindeki büyük beton kütle alt yola düşüyor. 2 kişi yaralandı. Yaralıları buradaki vatandaşlar çıkardı" dedi.

"Derdimizi anlatamıyoruz"

Daha önce olan kazalardan birinde evine kamyon düştüğünü söyleyen Rafet Tosun ise, "Kamyon giremez levhaları konuldu kaç defa. Hiç kimse önemsemedi. Kamyon yokuştan süratli bir şekilde geliyor. Toparlayamayınca asfaltı yarıyor. Burada evimiz ve arabamız var ama hiçbir şekilde önlem alan kimse yok. Yetkili de yok. Bu 15'inci kaza ve gelen giden kimse yok. Ben 2 sene önce tırın altından çıktım. Tırın altında kaldım. 15 Nisan'da benim evime tır girdi. Ben derdimi anlatamıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de virajı alamayan vinç bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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