Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygun: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygun: 7 Gözaltı

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen 130 milyon liralık soygunla ilgili polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında soygunu gerçekleştiren 3 kişi olduğu ve bir miktar paranın da ele geçirildiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

11.06.2024 16:52
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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili polis 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Olaya karışan üç kişinin aralarında olduğu ve paranın bir kısmının da bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Filmleri aratmayan olay, Pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelmişti. İddialara göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yapmıştı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye almıştı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırmıştı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolmuştu.

Sabah fark edilmişti

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ortaya çıkan görüntüler şoke etmişti. Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edilmişti. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlenmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Gözaltılar var, paranın bir kısmı elde

Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen kamera görüntülerinden 7 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına alındı. Polis çalınan bir miktar parayı da ele geçirdiği öne sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygun: 7 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygun: 7 Gözaltı - Son Dakika
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