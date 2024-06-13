Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 milyon liralık soygun

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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygundan 10 kişi gözaltına alınırken, firari olan 2 şüphelinin çantalarla paraları taşıdıkları anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Filmleri aratmayan olay, pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelmişti. İddialara göre, yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1,5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yapmıştı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye almıştı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırmıştı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kayıplara karışmıştı.

Sabah saatlerinde yalıya gelen iş yeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ortaya çıkan görüntüler şoke etmişti. Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edilmişti.

Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlenmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen kamera görüntülerinden 10 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına alınmıştı.

Paraları paylaştıktan sonra çantalarla taşıdılar

Soygunu planlayan güvenlik görevlisi zanlı Ahmet Yıldız ve arkadaşı Serdar Canpolat'ı yakalamaya yönelik çalışmaları devam eden polis, firarilerin güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde soygun sonrası paraları paylaşarak çantalara koyan Ahmet Yıldız ve Serdar Canpolat, taksi çevirerek uzaklaşmaya çalışıyor. Firari zanlılar, taksi durduramayınca güvenlik kamerasının açısından çıkarak kayboluyor. - İSTANBUL