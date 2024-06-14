Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygunun Otomobil Sırrı Çözüldü - Son Dakika
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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygunun Otomobil Sırrı Çözüldü

Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen 130 milyon liralık soyguna ilişkin soruşturma devam ederken, soygunda kullanılan otomobilin sırrı çözüldü. Soygunun gerçekleştiği gece, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan araçta 4 farklı sahte plaka kullanıldığı tespit edildi. Şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Soygun sonrasında kullanılan araç Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

14.06.2024 10:51
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Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan 130 milyon liralık soyguna ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, olayda kullanılan otomobilin sırrı çözüldü. Gece boyunca 4 farklı sahte plaka takılan aracın Bulgaristan'dan B.K., A.C.K., S.Ç. ve G.M. tarafından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 9 Haziran'da gece saat 03.30 sıralarında Kireçburnu Mahallesi'ndeki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirildi. Döviz ve ziynet eşyalarının yer aldığı 130 milyon liralık soygundan şu ana kadar İstanbul ve Edirne'de yapılan operasyonda M.Ş., Y.B., A.A., B.Ç., A.K., S.Ç., B.K., R.K., D.Y. ve M.K. isimli 10 şüpheli gözaltına alınırken, olay sırasında diğer soyguncuları yalıya alan ve alarm zillerini kapatarak etkisiz hale getiren güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat adlı 2 firari şüpheli her yerde aranıyor.

İstanbul polisinin çalışmaları sürerken, soyguna ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Polis, ilk olarak olay sırasında şirkete ait bir güvenlik görevlisi tarafından içeri alınan kişilerin gerçekleştirdiği soygunda kullandıkları aracın izini sürdü. Saatler boyu onlarca güvenlik kamera görüntülerini mercek altına alan polis ekipleri, soyguncuların olay yerine geldikleri ve sonrasında kaçış için kullandıkları güzergahları tek tek inceledi ardından yabancı plakalı aracın izini sürdü. Yapılan incelemelerde, yalı soyguncularının kullandığı aracın Bulgaristan'dan B.K., A.C.K., S.Ç. ve G.M. tarafından 2 Mayıs'ta Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi. Olay gecesinde 4 farklı sahte plaka takılarak kullanıldığı tespit edilen araç, polis tarafından ortaya çıkarıldı.

Gözaltında bulunan 10 şüphelinin 5'inin olayın asıl faili olduğu iddia edildi. Soygun planının güvenlik görevlisi de dahil 5 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Plan dahilinde güvenlik görevlisi diğer soyguncuları yalıya aldı, içeride bulunan 5 kasayı patlattılar. Söz konusu kasalarda bulunan 4,5 milyon dolar parayı alan soyguncular, olay gerçekleştirildikten sonra da Bulgaristan plakalı otomobille kayıplara karıştı. Zanlılar kaçarken otomobile 4 farklı sahte plaka takarak polis takibinden sıyrılmayı hedeflerken, polis soyguna doğrudan katılan 4 şüphelinin kimlik bilgilerini güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Araç Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Faillerden A.A.'nın aynı ilçede sahibi olduğu kaporta dükkanında yakalanarak gözaltına alındığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda ise 692 bin dolar, 200 bin avro, 20 bin lira para ve 900 gram ziynet eşyası, kasa açmada kullanılan manyetik matkap, sahte plaka uyuşturucu, kripto para soğuk cüzdan ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler arasındaki B.Ç. de Fatih'te evinde saklanırken yakalandı. Yakalandığında üzerinden 4 bin 400 dolar, yüzük ve 9 bin TL para çıktı. Plana sadık kalarak firar eden, ancak polisten daha fazla kaçamayan Y.B. ise Bahçelievler'de gözaltına alınırken, yakalandığında üzerinden bir şey çıkmadı. İl dışına kaçmayı başaran şüphelilerden B.K. ve A.C.K. ise Edirne'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Soygun sonrasında kaçış için kullanılan aracın Türkiye'ye girişinde rol oynayan S.Ç. ile G.M.'nin arabayı İstanbul il sınırlarına getiren kişiler olduğu öğrenildi.

Söz konusu operasyonlarda 692 bin 200 dolar, 200 bin avro, 20 bin TL 900 gram ziynet eşyası, olayda kullanılan sahte plaka, matkap, kripto paralarda kullanılan soğuk cüzdan ve 3 cep telefonu incelemeye alındı.

Polis sorguları devam eden şüphelilerin her birinin kabarık suç kayıtları olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, Sarıyer, Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygunun Otomobil Sırrı Çözüldü - Son Dakika

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