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''Konserlerim engelleniyor'' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti•
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İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde•
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı: Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi - Son Dakika