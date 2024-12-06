Sarıyer'deki Silahlı Kavga Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Silahlı Kavga Soruşturması Tamamlandı

Güneş kardeşlere müebbet hapis cezası talep edildi, yargılama 4 Şubat'ta başlayacak.

06.12.2024 17:29
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Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan ve daha sonra Gürcistan'a giriş yaptıkları sırada yakalanarak tutuklanan Güneş kardeşlere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli 2 kardeşin müebbet hapis ile 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler 4 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Sarıyer'de mart ayında bir kafede çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mazlum Ayrancı hayatını kaybetmiş, Umut Koyuncu ise yaralanmıştı. Olayın ardından aralarında Robin Ömer Güneş ve Roni Baran Güneş'in de bulunduğu bazı şüpheliler olay yerinden kaçmış, birkaç ay sonra Güneş kardeşler Gürcistan'a tır ile giriş yaptıkları sırada yakalanmıştı. Türkiye'ye iade edilen Güneş kardeşler, 30 Ekim'de ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Umut Koyuncu 'mağdur', Mazlum Ayrancı 'maktul', Tuncay Ayrancı 'müşteki', Erhan İnalhan, Mustafa Gümüş, Robin Ömer Güneş, Roni Baran Güneş ve Serhat Irklı ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Tartışma sırasında birbirlerine silah çektiler

İddianamede, olay günü şüpheli Robin Ömer Güneş'in diğer şüphelilerle birlikte Mazlum Ayrancı ve Umut Koyuncu'nun bulunduğu kafeye giderek konuşmak için dışarı çıktıkları, çıkan tartışma sonucunda Mazlum Ayrancı ile birbirlerine silah çekerek ateş ettikleri, Mazlum Ayrancı'nın almış olduğu yaralardan dolayı olay yerinde vefat ettiği, Umut Koyuncu'nun ise yaralandığı aktarıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmadan kurtulmaları için imkan sağladıkları belirtildi

Şüpheli Serhat Irklı'nın olay sonrası diğer şüphelilerin olay yerinden ve İstanbul'dan kaçmasına yardım ettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin ayrıca Robin Ömer Güneş'in Bodrum'da bulunduğu sırada kendi telefonunu kullandırarak yardım ettiği, ayrıca 2 şüphelinin de diğer şüphelilerin yakalanmadan kurtulmaları için imkan sağladıkları kaydedildi.

Şüpheli Robin Ömer Güneş'in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü Mazlum Ayrancı ile buluşmaya ağabeyi Roni Baran Güneş ve Mustafa Gümüş ile gittiklerini, Mazlum Ayrancı'nın talebi üzerine dışarı çıktıklarını, Mazlum Ayrancı'nın kendisine hakaret ve tehdit etmesi üzerine ağabeyinin araya girdiğini, şüpheli Ayrancı'nın Roni Baran Güneş'e yumruk attığını ve silah çekmesinin üzerine silahla karşılık verdiğini söylediği aktarıldı.

Gürcistan'a kaçacaklarını söylemiş

İddianamede ifadesi yer alan şüpheli Mustafa Gümüş ise silah sesleri kesilince Ömer ve Baran ile olay yerinden ayrıldığını, daha sonra Robin Ömer'in kuryeyi durdurarak yanlarından ayrıldığını, Serhat'ı arayarak Anadolu yakasına geçtiklerini, Bodrum'a geldiklerinde ise Roni Baran'in kendilerine Robin Ömer'in Gürcistan'a kaçacağını söylediğini, sonra da İstanbul'a gelerek teslim olduğunu söylediği kaydedildi.

Müebbet hapis ile 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Robin Ömer Güneş, Roni Baran Güneş ve Mustafa Gümüş'ün 'kasten öldürme' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler Erhan İnalhan ve Serhat Irklı'nın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Şüphelilerin yargılanmasına 4 Şubat'ta İstanbul 38.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Silahlı Kavga Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika

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