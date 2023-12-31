Sarıyer Emirgan sahilinde kadınlar arasında park kavgası yaşandı

Sarıyer Emirgan sahilinde bir restoranın önünde kadınlar arasında park kavgası yaşandı. Çevredeki vatandaşların tarafları güçlükle sakinleştirdiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, sabah erken saatlerde Sarıyer Emirgan sahilinde meydana geldi. İddiaya göre bir restoranın önünde 2 kadın park nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine vatandaşlar tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen kadınlar, daha sonra oradan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL