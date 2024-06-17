3.Sayfa

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde akşam saatlerinden otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor. - İSTANBUL