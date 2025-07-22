Sarıyer Hastanesinde Asansör Yangını

İstanbul Sarıyer'de bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde asansörün elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Mahallesi Hisar Caddesi'nde bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede bulunan asansörün elektrik panosunda yangın çıktı. Hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, asansörde hasar meydana geldi. - İSTANBUL