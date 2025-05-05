Sarıyer'in Otobüsü Tehlike Geçirdi - Son Dakika
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Sarıyer'in Otobüsü Tehlike Geçirdi

Sarıyer'in kutlama otobüsü, çukura girmesiyle devrilme tehlikesi yaşadı; taraftar müdahale etti.

05.05.2025 13:05
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Şampiyon Sarıyer'in otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu

İSTANBUL - Nesine 2. Lig'de şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer, İstanbul Boğazı'nda teknelerle kutlama yapmak için program düzenledi. Sahile getirilen futbolcuları taşıyan otobüs devrilme tehlikesi yaşadı. Çukura giren aracın sağ ön tekerleği havaya kalkarken, taraftarlar ise elleriyle otobüsü tutmaya çalıştı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarıyer, sezonun son maçında İskenderunspor'u 1-0 yenerek 82 puana ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-beyazlılar önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de oynayacak. Bu çerçevede program organize eden Sarıyer Kulübü, Boğaz'da kutlama yapmak için sporcularını otobüsle Sarıyer sahile götürdü. Oyuncuların inmesinin ardından park edilmek istenen araç, arka tekerleğin çukura girmesi ile yan yatma tehlikesi yaşadı. Taraftarlar ise otobüsün ön tekerleğinin havaya kalkmasıyla aracı elleriyle tuttu. Şoförün manevrası ve tarafların da yardımıyla araç çukurdan çıkarıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'in Otobüsü Tehlike Geçirdi - Son Dakika

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