Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen ve yakalama çalışmaları başlatılan aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar gündüz de devam ediyor.

Sarıyer'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın görüldüğü iddiası üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı. Uskumruköy'de ihbar üzerine ekiplerin aslanı yakalama çalışmalarına gündüz saatlerinde de devam ediyor. Çalışmalar 13 saattir sürerken, jandarma ekipleri aslanın en son görüldüğü bölge olan Uskumruköy Mahallesi ve çevresini yaya ve araç giriş çıkışlarına kapattı.