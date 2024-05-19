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Şarjdayken patlayan telefon binada yangın sebep oldu

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şarjdayken patlayan telefon yangına sebep oldu. Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Doruk Park Sitesi konutlarında meydana gelen olayda, şarjdaki telefonun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaşanan olayda evde ve binada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.