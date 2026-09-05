Şarkıcı Tuğba Ekinci, müstehcen içerik operasyonunda gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen 7 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilde 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Pınar Gülser isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Muhammet Ekici isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli şahısların sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.