Şarkikaraağaç\'ta Yangın Felaketi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir evin bahçesinde kuru otların yakılması sırasında kontrolden çıkan alevler 2 evi, 1 ahırı ve 2 dönümlük araziyi küle çevirdi. Yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. isimli vatandaş, evinin önünde biriken kuru otları yakmak istedi. Ancak alevler kısa sürede kontrolden çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın köydeki evlere ve bir ahıra kadar ulaştı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şarkikaraağaç ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylülerin de müdahalede bulunduğu yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangında 2 ev, 1 ahır ve 2 dönümlük arazi kullanılmaz hale geldi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yanan 2 evin kendisine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Yerde ufak tefek çöpler varmış, onları yakmışlar. Ateş oradan her yere sıçramış"

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren köy halkından bir vatandaş, "Yerde ufak tefek çöpler varmış, onları yakmışlar. Ateş oradan her yere sıçramış. Yangını fark ettiklerinde hortumlar yetersiz kalmış, müdahale edememişler. Ardından evler ve depolar yanmış. Biz de diğer evlere sıçramasın diye söndürme çalışmalarına katıldık ve yangını kontrol altına alarak diğer evleri kurtardık" dedi. - ISPARTA