Şarkışla’da vahşi atık yangını 5’inci gününde sürüyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vahşi depolama alanında çıkan yangın 5'inci gününde de sürerken, bölgede mahsur kalan sahipsiz yavru köpekler ölüm kalım savaşı veriyor. Yoğun duman ilçe merkezini ve çevre köyleri etkisi altına aldı.

Şarkışla ilçesindeki vahşi çöp döküm alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale 5 gündür aralıksız devam ediyor. Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin yeniden parlamasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Atıkların alt katmanlarında devam eden içten yanma nedeniyle müdahalede zaman zaman güçlük yaşanırken, rüzgarın da etkisiyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman çevre köyler ile ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yavru köpekler için zamanla yarış

Yangın bölgesinde bulunan çok sayıda sahipsiz yavru köpek duman ve alevlerin arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabasıyla bazı yavru köpekler güvenli alanlara taşınarak kurtarılırken, arazinin sarp ve dumanlı noktalarında halen mahsur bulunan yavruları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

"Dumandan dolayı dışarıda duramıyoruz"

Yangından yükselen dumanın yaşamı durma noktasına getirdiğini söyleyen İstiklal Mahallesi sakinlerinden Refik Polat, "Dumandan dolayı dışarıda duramıyoruz. Çocuklar dışarı çıkamıyor. Astım hastaları var, nefes alamıyoruz. Bir an önce bunun sona ermesini istiyoruz. Belediyenin imkanı var, bunu çözebilirler. Sağır Mahallesi, Damlaca ve İstiklal Mahallesi dumandan ciddi şekilde etkileniyor. Bölgedeki hayvanlar da çok zor durumda" dedi.

"KOAH ve astım hastaları mağdur"

Dumandan nefes alamaz hale geldiklerini aktaran bir diğer mahalle sakini ise, "İstiklal Mahallesi'nde oturuyorum. KOAH hastasıyım, eşim de astım hastası. Beş gündür bu duman yüzünden kapı baca açamıyoruz, nefes almakta zorlanıyoruz. Yetkililerden bu yangının bir an önce söndürülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma ve mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.