Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya girerek takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Şarkışla- Gürçayır yolu üzerinde meydana geldi. O.U. idaresindeki 58 ABT 544 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Takla atan otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan S.U. ve L.U. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarkışla'da Otomobil Tarlaya Girerek Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
Trabzon'un Hayrat ilçesinin Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde aranan bir hükümlü, 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Polat A. isimli şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Fatih'te yaşanan olayda çarşaflı kadının darp edilmesi sonucunda işyeri mühürlenirken, dükkan sahibinin avukatı olayın ticari bir olay olduğunu belirtti.
Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla toplumda infiale yol açtığı belirtildi. Şüphelinin daha önce de 11 suç kaydının olduğu ifade edildi. Olayın yaşandığı iş yerinin faaliyetine son verildiği ve mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından tahliye sürecinin başlatıldığı açıklandı. İş yerinin önüne gelen bir grup ise olaya tepki gösterdi.
Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesinin girişine yakın noktada meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlara çarptı. Otomobilin çarpması sonucu su dolu kanala düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişinin üst aramasında 53 Elektronik Sigara ele geçirildi. Elektronik sigaralara el konulurken kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.
Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, tırın çarptığı Akgün Aksu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Üsküdar'da YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım hakim karşısına çıktı. Yıldırım, 'Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Boğazımı sıktı o an bıçak elindeydi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor' dedi.
Sinop'ta, Mimarlar Odası bahçesine bırakılan şüpheli çanta nedeniyle paniğe yol açıldı. Emniyet güçleri olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı. Bomba imha ekibi tarafından kontrol edilen çantadan ilkokul kitapları ve defterler çıktı. Çantanın bir öğrenci tarafından düşürüldüğü ya da bırakıldığı tahmin ediliyor.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla dron kullanarak kural ihlallerini tespit ediyor. Havadan yapılan denetimlerde özellikle ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri denetleniyor. Cezai işlemlerin ardından durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili broşürler veriliyor.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Nusret restoranına sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 mermi kovanı bulunmuştu. İstanbul ve Antalya'da toplam 5 şüpheli şahıs yakalanırken, soruşturma devam ediyor.
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