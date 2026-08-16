Şarkışla'da Yangın: 5 Bin Dönüm Buğday Tarlasına Zarar Verdi - Son Dakika
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Şarkışla'da Yangın: 5 Bin Dönüm Buğday Tarlasına Zarar Verdi

Şarkışla\'da Yangın: 5 Bin Dönüm Buğday Tarlasına Zarar Verdi
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Maksutlu köyü yakınlarındaki yangında 5 bin dönüm buğday tarlası zarar gördü, inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyü yakınlarında çıkan yangında yaklaşık 5 bin dönüm ekibi buğday tarlası zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Maksutlu köyü çevresindeki ekibi buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevredeki ağaçlık alanlara da sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgedeki vatandaşlar da müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 bin dönüme yakın ekili buğday tarlası ve ağaçlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, İnceleme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarkışla'da Yangın: 5 Bin Dönüm Buğday Tarlasına Zarar Verdi - Son Dakika

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