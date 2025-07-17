Şarköy\'de Yangın Gelibolu\'ya Sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında yanan ormanlık alan ve tarım arazileri dron ile görüntülendi.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde önceki gün çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'de orman ve tarım arazileri küle döndü. Ekipler yangın alanında çalışmalarını sürdürürken, yangında zarar gören ormanlık alan ve tarım arazileri dronla görüntülendi.

Görüntülerde yanan alanların büyüklüğü dikkat çekti. - ÇANAKKALE