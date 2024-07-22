Şarköy\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda başlayan ve sonrasında ağaçlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bugün öğlen saatlerinde Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde makilik alanda çıkan ve sonrasında ağaçlara sıçrayan yangına hem havadan hem karadan müdahale çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmada uçak, helikopter ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 500 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatılırken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ