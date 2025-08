Şarköy\'deki Yangın Şüphelisi Serbest

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs, "Ben yangını görmedim" dedi.

Şarköy ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan M.Y. (69), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y., ifadesinde küçük yaşlardan bu yana hayvancılıkla uğraştığını belirterek, olay günü sabah saatlerinde oğlu ile birlikte hayvanları Ganos Tepesi civarına götürdüğünü, ardından evine döndüğünü söyledi. Akşam üzeri saatlerinde oğluna yemek götürmek amacıyla yeniden yola çıktığını belirten M.Y., gözaltına alındığını söyledi. Zanlı, "Ben yangını görmedim. Sigara kullanıyorum ancak olay günü kahvaltı yapmadığım için sigara içmedim, yanıma da almamıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde makilik alanda yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Ancak öğleden sonra aynı bölgede tekrar başlayan yangın, bu kez ormanlık alana sıçramıştı. Yangın söndürme uçakları, helikopter ve karadan gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın gece saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı. - TEKİRDAĞ