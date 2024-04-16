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Sason Çayı'na uçan araçta mahsur kaldılar, iş makineleriyle kurtarıldılar

BATMAN - Batman'da Sason Çayı'na uçarak 400 metre sürüklendikten sonra kayalıkların üzerinde asılı kalan hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi yoğun çalışmaların ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sevgi Aydın Avcu yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çaya uçtu. Yaklaşık 400 metre suda sürüklenen araç, çayda bulunan kayalıklara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından araçta mahsur kalan Avcu ve eşi Suat Avcu, araçtan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sason Belediye acil ekibi sorumlusu Engin Yaşar, "Acil çağrı merkezimize düşen bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekiplerimiz, ilçe jandarma ekipleri ve polislerimizle birlikte kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından araçta mahsur kalan 2 vatandaşımız sağ salim kurtarılarak sağlık ekiplere teslim edildi. Durumları iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Vatandaşların araçtan çıkarılmasının ardından araç, olay yerine gelen iş makinesi ile sudan çıkararak sahiplerine teslim edildi.