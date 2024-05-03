Satın Aldığı Ev, Çöp Ev Çıktı: Ev Sahibinin Çöp Ev İsyanı - Son Dakika
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Satın Aldığı Ev, Çöp Ev Çıktı: Ev Sahibinin Çöp Ev İsyanı

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Bursa'da satın alıp kiraya verdiği evin kiracıları tarafından çöp ev olarak kullanılması ev sahibini çileden çıkardı. Tahliye davasını kazanmasına rağmen kiracısını evinden çıkaramayan ev sahibi üzerine bir de tehdit edilince ne yapacağını şaşırdı.

03.05.2024 00:40
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Satın aldığı ev, çöp ev çıktı

Ev sahibinin çöp ev isyanı

Satın alıp kiraya verdiği evin çöp ev olarak kullanıldığı öğrenince deliye döndü

Mahkemeyi kazanmasına rağmen kiracısını evden çıkaramadı

Kiracısına evden çıkmasını söyledi, tehdit edildi

BURSA - Bursa'da satın alıp kiraya verdiği evin kiracıları tarafından çöp ev olarak kullanılması ev sahibini çileden çıkardı. Tahliye davasını kazanmasına rağmen kiracısını evinden çıkaramayan ev sahibi üzerine birde tehdit edilince ne yapacağını şaşırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi 2. Fırat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Kandemir 9 ay önce Işıktepe Mahallesi'nde içerisinde kiracının oturmaya devam ettiği bir ev satın aldı. Bir süre sonra eve kendisi taşınacağı için kiracısı A.B. ve eşini evden çıkmaları konusunda ikaz eden Kandemir, sonuç alamadı. Tehdit edildiğini de iddia eden Kandemir, soluğu mahkemede aldı.

Dava Kandemir'in lehine sonuçlansa da kiracı A.B. ve eşi evden çıkmadı. Tahliye davasını da kazanan Kandemir dün öğle saatlerinde avukatı ve polis ekipleri ile birlikte gelince karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

Çöp ev olarak kullanmışlar

Evin neredeyse tamamının çöplerle kaplı ve rahatsız edici bir kokunun geldiğini duyan Kandemir tekrardan kiracılarını evden çıkmaları konusunda ikaz etti. 9 aydan beri evini kullanamadığını belirten Mevlüt Kandemir, "9 ay önce evi satın alırken, evin içinde yaşlı bir çiftin oturduğunu tespit ettik. Evden çıkmaları için 6 ay gibi bir süre verdik. Süreç bitti, evden çıkmadılar. Sürekli 'Çıkacağız' diye oyaladılar. Komşulardan ve çevre halktan şikayetler gelmeye başladı. Kartonları toplayarak evin içine soktukları yönünde bilgiler aldım. Buraya her geldiğimde arkamdan polis geliyor. Her geldiğimde beni telefondan tehdit ediyor. Evim 140 metrekare ama kullanılabilir alanı 3 metre. Evin içindeki çöpler yetmiyormuş gibi bir de çatıya çöp koymaya başladılar. Mahkeme süreci benim lehime sonuçlandı. ve dün görevliler ile birlikte eve girmeye çalıştık ama mümkün olmadı. Daha sonra girdiğimizde de çöp ev ile karşılaştık ve hala daha çıkmamak için direniyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Satın Aldığı Ev, Çöp Ev Çıktı: Ev Sahibinin Çöp Ev İsyanı - Son Dakika

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