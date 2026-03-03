Savcı İbrahim Selim Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Savcı İbrahim Selim Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Savcı İbrahim Selim Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
03.03.2026 01:15
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yazıcı, cenaze töreniyle İstanbul'da defnedildi. 28 yaşında vefat etti.

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı için İstanbul'da bulunan Güngören Yeşil Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine merhum savcının ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken sevenleri İbrahim Selim Yazıcı'yı dualarla andı. Törene, Adalet Bakanı'nı temsilen Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız katıldı. Ayyıldız, tören sonrası merhumun ailesine taziyelerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Savcı İbrahim Selim Yazıcı defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, 1 Mart tarihinde adliye lojmanlarında bulunduğu sırada evinde fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. Yazıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 28 yaşında yaşamını yitiren Yazıcı'nın vefatı, yargı camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - ANKARA

