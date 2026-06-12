Sakarya\'da savcı ile minibüs şoförünün trafikteki kavgası kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde cumhuriyet savcısı ile minibüs şoförü arasında çıkan kavgaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç., "Aracımla seyir halindeyken, aracın sol tarafında yer alan adli kimlik kartı ve araç tanıtım unsurları karşı tarafça açıkça görülmesi üzerine minibüs şöförü aracı kasıtlı olarak üzerime sürmüştür" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran tarihinde kavşaktan dönüş yapan bir minibüsün şoförü ile kavşağa giriş yapan Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. arasında tartışma çıktı. Aracını yol kenarına çektikten sonra aşağı inen B.Y.Ç. ile minibüs şoförü arasındaki tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başsavcılıktan açıklama: "Hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın işlem başlatıldı"

Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, tarafların beyanları ile kamera kayıtlarının incelenerek, olaya karışan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayda adı geçen Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Basit Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin düzenleme kapsamında cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Savcı B.Y.Ç.'den açıklama

Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç'nin avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise olayın farklı boyutları olduğu savunuldu. Açıklamada minibüs şoförünün B.Y.Ç.'nin aracındaki adli kimlik kartı ve tanıtım unsurlarını gördükten sonra aracını kasıtlı olarak savcının üzerine sürdüğü iddia edilerek, "Aracımla seyir halindeyken, aracın sol tarafında yer alan adli kimlik kartı ve araç tanıtım unsurları karşı tarafça açıkça görülmesi üzerine minibüs şoförü aracı kasıtlı olarak üzerime sürmüştür. Olay esnasında sürücünün alkollü ve uyuşturucu etkisinde olabileceği şüphesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ekip gönderilmesi talebinde bulunulmuş, bu esnada aracı güvenli şekilde kontrol altına almak amacıyla hızın düşürülmeye çalışıldığı hususunu da ayrıca belirtilmek isterim. Yapılan aramaya ilişkin kayıtların ve baz istasyonu verileri gerektiğinde resmi mercilerce tespit edilebilir ve sabit nitelikte olduğu açıktır" denildi.

"Taksi şöförü üzerime önce sopayla, sonra bıçakla saldırmıştır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Araç durduğunda yanımda olan kişinin savcı olduğumu söylemesi üzerine, olaya sonradan dahil olan taksi şöförü üzerime önce sopayla sonra bıçakla saldırmıştır. Kişi olay sonrası alınan ifadesinde bıçak kullandığını kabul etmiş ve bıçağı attığı yeri göstermiştir. Ayrıca olaydan 5 gün önce olaya dahil olan taksi şoförünün uyuşturucu idrar numunesi verdiği adli kayıtlarda anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti savcısı olduğum bilinmesine rağmen sopa ve bıçakla saldırıya kalkışılması, olayın ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Bu şekilde hareket edenlerin sıradan bir vatandaşa ne yapabileceği de kamuoyunun takdirinedir. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın son dönemde uygulamaya soktuğu 'şoför kimlik kartı uygulaması' kapsamında istenilen 'keyif verici madde bağımlığı raporu' durumun önemini göstermektedir." - SAKARYA