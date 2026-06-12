Sakarya'da savcı ile minibüs şoförünün trafikteki kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da savcı ile minibüs şoförünün trafikteki kavgası kamerada

Sakarya\'da savcı ile minibüs şoförünün trafikteki kavgası kamerada
12.06.2026 11:54  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir cumhuriyet savcısı ile minibüs şoförü arasında çıkan kavgaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Savcı, minibüs şoförünün aracını kasıtlı olarak üzerine sürdüğünü iddia ederken, başsavcılık herhangi bir ayrıcalık tanınmadan işlem yapıldığını açıkladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde cumhuriyet savcısı ile minibüs şoförü arasında çıkan kavgaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç., "Aracımla seyir halindeyken, aracın sol tarafında yer alan adli kimlik kartı ve araç tanıtım unsurları karşı tarafça açıkça görülmesi üzerine minibüs şöförü aracı kasıtlı olarak üzerime sürmüştür" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran tarihinde kavşaktan dönüş yapan bir minibüsün şoförü ile kavşağa giriş yapan Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. arasında tartışma çıktı. Aracını yol kenarına çektikten sonra aşağı inen B.Y.Ç. ile minibüs şoförü arasındaki tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başsavcılıktan açıklama: "Hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın işlem başlatıldı"

Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, tarafların beyanları ile kamera kayıtlarının incelenerek, olaya karışan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayda adı geçen Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Basit Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin düzenleme kapsamında cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Savcı B.Y.Ç.'den açıklama

Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç'nin avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise olayın farklı boyutları olduğu savunuldu. Açıklamada minibüs şoförünün B.Y.Ç.'nin aracındaki adli kimlik kartı ve tanıtım unsurlarını gördükten sonra aracını kasıtlı olarak savcının üzerine sürdüğü iddia edilerek, "Aracımla seyir halindeyken, aracın sol tarafında yer alan adli kimlik kartı ve araç tanıtım unsurları karşı tarafça açıkça görülmesi üzerine minibüs şoförü aracı kasıtlı olarak üzerime sürmüştür. Olay esnasında sürücünün alkollü ve uyuşturucu etkisinde olabileceği şüphesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ekip gönderilmesi talebinde bulunulmuş, bu esnada aracı güvenli şekilde kontrol altına almak amacıyla hızın düşürülmeye çalışıldığı hususunu da ayrıca belirtilmek isterim. Yapılan aramaya ilişkin kayıtların ve baz istasyonu verileri gerektiğinde resmi mercilerce tespit edilebilir ve sabit nitelikte olduğu açıktır" denildi.

"Taksi şöförü üzerime önce sopayla, sonra bıçakla saldırmıştır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Araç durduğunda yanımda olan kişinin savcı olduğumu söylemesi üzerine, olaya sonradan dahil olan taksi şöförü üzerime önce sopayla sonra bıçakla saldırmıştır. Kişi olay sonrası alınan ifadesinde bıçak kullandığını kabul etmiş ve bıçağı attığı yeri göstermiştir. Ayrıca olaydan 5 gün önce olaya dahil olan taksi şoförünün uyuşturucu idrar numunesi verdiği adli kayıtlarda anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti savcısı olduğum bilinmesine rağmen sopa ve bıçakla saldırıya kalkışılması, olayın ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Bu şekilde hareket edenlerin sıradan bir vatandaşa ne yapabileceği de kamuoyunun takdirinedir. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın son dönemde uygulamaya soktuğu 'şoför kimlik kartı uygulaması' kapsamında istenilen 'keyif verici madde bağımlığı raporu' durumun önemini göstermektedir." - SAKARYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Adapazarı, Başsavcı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Sakarya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da savcı ile minibüs şoförünün trafikteki kavgası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:30:01. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da savcı ile minibüs şoförünün trafikteki kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.