Şavşat Pınarlı\'da 1933 yapımı tarihi camide yangın; lojman kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesinde tarihi camide çıkan yangın lojmana sıçradı. Lojman kullanılamaz hale gelirken, ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı tarihi camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler cami lojmanına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cami lojmanı kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangın anı ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.