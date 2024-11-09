Şavşat'ta Kaybolan İşçi İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Şavşat'ta Kaybolan İşçi İçin Arama Devam Ediyor

Şavşat\'ta Kaybolan İşçi İçin Arama Devam Ediyor

Artvin Şavşat'ta 25 Ekim'de kaybolan işçi Murat Gezer için 15 gündür arama çalışmaları sürüyor.

09.11.2024 12:02
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolan işçinin bulunması için başlatılan çalışmalar 15 gündür sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesi Karaağaç köyünde 25 Ekim'de kaybolan inşaat işçisi 41 yaşındaki Murat Gezer için başlatılan arama çalışması 15'inci gününde devam ediyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Köyün yakınları başta olmak üzere bir çok bölge titizlikle aranıyor.

Prefabrik ev yapımı için gelmişti

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim'de Şavşat'ın Karaağaç köyüne geldi. Prefabrik ev inşaatında çalışan işçiler 26 Ekim'de jandarmaya Gezer'in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 15 gündür sürüyor. İz takip, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 80 personelle sürdüğü bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şavşat'ta Kaybolan İşçi İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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