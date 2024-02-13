Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın yerleşim merkezine ulaşmadan söndürüldü. Yangın, yazlık evler ile oteller bölgesine yakın olması nedeniyle büyük uğraş gerektirdi. Kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlanacak.

13.02.2024 22:29  Güncelleme: 22:30
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Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın yerleşim merkezine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezinde sazlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, alevlerin yükselmesi ile ekipler zor anlar yaşadı. Yangının, yazlık evler ile oteller bölgesine yakın olmasından dolayı ekipler, alevlerin sıçramaması için büyük uğraş verdi. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan Yangın sonrası soğutma çalışmaları başlayacağı zaman yağış başladı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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