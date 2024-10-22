Scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli scooter'ın önüne oturttuğu arkadaşıyla birlikte tehlikeli şekilde seyretti.
İnegöl ilçesinde elektrikli scooter'a 2 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Önüne oturttuğu arkadaşıyla birlikle caddede seyreden gençler kazaya davet çıkardı.
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