Sebte'de Göçmen Krizi: 18 Kişi Öldü

Fas sınırından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yüzerek geçmeye çalışan 18 kişi hayatını kaybetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, göç krizini ele almak üzere bugün Sebte'yi ziyaret edecek.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye dün Fas sınırından yaşanan göçmen akını, faciaya yol açtı. İspanyol medyasında yer alan habere göre jandarma, dün Fas'tan Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışan 18 kişinin cansız bedenine ulaştı. İspanya yönetimi, Sebte'de yaşanan göçmen krizi nedeniyle önlemlerini artırdı. Jandarmaya destek olmak üzere bölgeye asker gönderildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ile birlikte bugün Sebte'yi ziyaret edecek. Sanchez, yerel yetkililerle bir araya gelerek Fas'tan binlerce kişinin kontrolsüz girişiyle özerk ilde patlak veren göç krizini ele alacak.

İspanya (Mellila) ile Fas arasındaki tek faal sınır kapısı olan ve Beni Enzar sınır kapısı da yüzlerce göçmenin toplu geçiş girişiminin ardından kapatıldı. Yerel yetkililer, devam eden güvenlik operasyonlarını kolaylaştırmak için bölge sakinlerini sınır bölgesinden uzak durmaya çağırdı.

İspanya ile İtalya arasında diplomatik gerilim

Avrupa Birliği üyesi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan göçmen krizi, İspanya ve İtalya arasında diplomatik gerilime de yol açtı. İtalya Başbakanı Antonio Tajani, İspanya'nın serbest dolaşım sağlayan Schengen Bölgesi'nden çıkarılması çağrısında bulundu. Tajani sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Düzensiz ve kontrolsüz göç, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaktadır. Sebte'den gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 bin fazla düzensiz göçmene İspanyol ve dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı verme kararının ne kadar hatalı olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İtalyan mevkidaşı Tajani'nin açıklamasının ardından İtalya'nın Madrid Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi'yi bakanlığa çağırdı. Albares, Tajani'nin açıklamalarının "uygunsuz" olduğunu belirterek İspanya'nın ortak bir ülkeden "partizan demagoji değil, Avrupa dayanışması" beklediğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Dün yüzlerce göçmenin Sebte'ye giriş yapması sonucu kabul tesisleri kapasitesini aşmış, güvenlik hizmetleri aksamıştı. Sebte lideri Juan Jesus Vivas, Madrid yönetimine "ulusal acil durum" ilan etme ve tek bir komuta yapısı altında "kararlı, güçlü, acil ve koordineli" bir müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı. Vivas, son bir haftada yaklaşık bin 500 göçmenin Fas'tan Sebte'ye girdiğini, her gün yaklaşık 300 giriş kaydedildiğini aktarmıştı. Çoğunun Fas'tan yüzerek sınırı aştığını belirten Vivas, bu hızla devam ederse Sebte'nin Mayıs 2021'deki göç krizine benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. İspanyol devlet televizyonu TVE ise akşam saatlerinde, sınırı geçenlerin sayısının 2 bin ila 3 bin arasında olduğunu aktarmıştı.

İspanya'ya bağlı özerk il statüsünde bulunan ve Kuzey Afrika'da yer alan Sebte ve Mellila, Avrupa Birliği'nin Afrika ile olan tek kara sınırını oluşturuyor. Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmek isteyen Afrikalı göçmenler, sıklıkla Melilla ve Sebte'yi kullanıyor. 2021 yılında yaşanan göçmen akınında sadece birkaç gün içinde 10 bin kişi bölgeye giriş yapmıştı.