Sebte’de yaşanan göçmen akınında can kaybı 72’ye yükseldi - Son Dakika
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Sebte’de yaşanan göçmen akınında can kaybı 72’ye yükseldi

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İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’de yaşanan göçmen akını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye yükseldi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan göçmen akını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yaşanan göçmen akınında bilanço ağırlaşıyor. İspanyol yetkililer, kıyı kesimlerinde 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini bildirdi.

İspanya hükümetinin Sebte'deki temsilcisi Miguel Angel Perez, düzenlediği basın açıklamasında perşembe gününden bu yana binden fazla kişinin tedavi altına alındığını söyledi. Kentteki durumun büyük ölçüde iyileştiğini belirten Perez, normale dönülmesi için henüz yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Sebte Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas ise, 30 Temmuz'da başlayan göçmen akınından önceki iki haftada yaşanan küçük çaplı girişimler de dahil olmak üzere kentteki morglarda 88 cenazenin bulunduğunu açıkladı. Vivas, Faslı yetkililerin denizden cansız bedenleri çıkarmaya devam ettiğini ancak olaylara ilişkin henüz resmi bir toplam can kaybı verisi bulunmadığını belirtti.

"Yaklaşık 48 bin göçmen geri gönderildi"

Yerel kaynaklar, söz konusu akında Fas tarafından Sebte'ye 50 ila 60 bin göçmenin geçiş yaptığını, bunların yaklaşık 48 bininin ilk 48 saat içinde sınırdan geri gönderildiğini belirtmişti. İspanya ve Fas yetkilileri dün sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerini artırmış, bu kapsamda bölgeye 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kurulmuştu.

Yaşanan gelişmeler Avrupa ülkelerinde de endişeye yol açarken, bazı ülkeler İspanya hükümetine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. İtalya ise iki ülke arasındaki serbest dolaşımı sağlayan Schengen anlaşmasını askıya alma kararı almıştı.

Kaynak: İHA

Kuzey Afrika, 3. Sayfa, İspanya, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sebte’de yaşanan göçmen akınında can kaybı 72’ye yükseldi - Son Dakika

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