Sebte'ye 49 Bin Göçmen Akını - Son Dakika
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Sebte'ye 49 Bin Göçmen Akını

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Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine son 24 saatte 49 bin göçmen geçti, 18 kişi hayatını kaybetti.

İspanya İçişleri Bakanlığı, tahminlere göre son 24 saatte 49 bin göçmenin Fas'tan deniz ve kara yoluyla İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçtiğini duyurdu.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye dün Fas sınırından yaşanan göçmen akını faciaya yol açtı. İspanyol medyasında yer alan habere göre jandarma, dün Fas'tan Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışan 18 kişinin cansız bedenine ulaştı. İspanya İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, tahminlere göre son 24 saatte 49 bin göçmenin Fas'tan deniz ve kara yoluyla İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçtiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Dün yüzlerce göçmenin Sebte'ye giriş yapması sonucu kabul tesisleri kapasitesini aşmış, güvenlik hizmetleri aksamıştı. Sebte lideri Juan Jesus Vivas, Madrid yönetimine "ulusal acil durum" ilan etme ve tek bir komuta yapısı altında "kararlı, güçlü, acil ve koordineli" bir müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı. Vivas, son bir haftada yaklaşık bin 500 göçmenin Fas'tan Sebte'ye girdiğini, her gün yaklaşık 300 giriş kaydedildiğini aktarmıştı. Çoğunun Fas'tan yüzerek sınırı aştığını belirten Vivas, bu hızla devam ederse Sebte'nin Mayıs 2021'deki göç krizine benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. İspanyol devlet televizyonu TVE ise akşam saatlerinde, sınırı geçenlerin sayısının 2 bin ila 3 bin arasında olduğunu aktarmıştı.

İspanya'ya bağlı özerk il statüsünde bulunan ve Kuzey Afrika'da yer alan Sebte ve Mellila, Avrupa Birliği'nin Afrika ile olan tek kara sınırını oluşturuyor. Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmek isteyen Afrikalı göçmenler, sıklıkla Melilla ve Sebte'yi kullanıyor. 2021 yılında yaşanan göçmen akınında sadece birkaç gün içinde 10 bin kişi bölgeye giriş yapmıştı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İspanya, Göçmen, Fas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sebte'ye 49 Bin Göçmen Akını - Son Dakika

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