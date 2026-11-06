Seçil Erzan'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa 211 yıl 9 aya kadar hapis istedi - Son Dakika
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Seçil Erzan'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa 211 yıl 9 aya kadar hapis istedi

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Seçil Erzan\'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa 211 yıl 9 aya kadar hapis istedi
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Seçil Erzan'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa, 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'ın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Celse arasında açıklanan mütalaada, Erzan'ın 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan hakkında verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediğini, bu durumun denetimi zorlaştırdığını kaydetmişti. Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığını belirtmişti. Dosya yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Bu kapsamda Erzan'ın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Tutuklu Seçil Erzan duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Celse arasında açıklanan mütalaada Erzan'ın 3 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık', aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada 5 diğer sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Duruşma tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

Kaynak: İHA
Seçil Erzan3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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