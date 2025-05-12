Sedat Peker Türkiye\'ye geri mi dönecek? Avukatından açıklama var

YouTube üzerinden yayınladığı videolarla uzun süre gündemde kalan suç örgütü lideri Sedat Peker için son dönemde MHP'li isimlerden art arda paylaşımlar gelmişti.

MHP'Lİ YÖNTER: HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter "Zamanı var, acelesi yok" notuyla paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak "Her şeyin bir vakti var. Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene. Allah bes baki heves" paylaşımında bulunmuştu.

PEKER TÜRKİYE'YE Mİ DÖNÜYOR?

Yönter'in bu paylaşımları ve Peker'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü iddiası sonrası akıllara "Peker Türkiye'ye mi dönüyor?" soruları geldi.

AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Halk TV'den Can Bursalı'ya "Sedat Peker'in hakkındaki davalarda kırmızı bültenin kaldırılması için siyasi bir destek gereksinimi yok. İsnat edilen eylemler ve yargılama konusu davaların niteliği zaten Türkiye'ye geldiğinde ifadesinin alınıp salıverilmesini ve tutuksuz yargılamasını gerektiriyor. Ancak mevcut hukuki koşullarda bir dönüş olasılığı, kendisinin de çok istemesine karşın ülkeye dönüş planının olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.