Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonunda Başkan Yardımcısı Pehlivan dahil 5 tutuklama - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonunda Başkan Yardımcısı Pehlivan dahil 5 tutuklama

Seferihisar Belediyesine \'rüşvet\' operasyonunda Başkan Yardımcısı Pehlivan dahil 5 tutuklama
20.06.2026 13:24  Güncelleme: 13:26
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İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturmada yaklaşık 6 milyon TL'lik rüşvet çarkı ortaya çıkarıldı.

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonu kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivanın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı. Derinleştirilerek devam eden soruşturma çerçevesinde, tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti.

6 milyon TL'lik rüşvet çarkı

Soruşturmanın detaylarına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından daha önce yapılan açıklamada, elde edilen yeni delillere dikkat çekilmişti. Başsavcılık tarafından kamuoyu ile paylaşılan o bilgilerde şu ifadelere yer verilmişti:

"Belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir."

Başkan yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı 5 kişi tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonunda Başkan Yardımcısı Pehlivan dahil 5 tutuklama - Son Dakika

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