Seferihisar\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti .

Kaza gece saatlerinde Kusadası Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Karazeybek'in (43) idaresindeki motosiklet, P.D. yönetimindeki 17 FR 405 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Karazeybek yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün Hasan Karazeybek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçede uzun yıllardır esnaflık yaptığı ve güler yüzlü kişiliğiyle tanındığı belirtilen Karazeybek'in ani vefatı Seferihisar'da büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR