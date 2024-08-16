Şehir Hatları Feribotunda 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Şehir hatları yolcu feribotunda Sahil Güvenlik, Emniyet ve Göç İdaresi tarafından yapılan denetimde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda icra edilen denetimlerde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Fethiye/Koldestim), Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi personeli ile müştereken feribot içerisinde tespit edilen 16 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA