Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden Şehit Ahmet Gültekin'in ortaya çıkan görüntülerinde sarf ettiği "Yakında şehit olurum. Abime, kardeşime hatıra kalsın" sözleri yürekleri yaktı.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 2021 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının aranması çalışması sırasında 12 askerimiz metan gazından zehirlenerek şehit oldu.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden Şehit Ahmet Gültekin'in ortaya çıkan görüntüleri yürekleri yaktı.
Görüntülerde şehit Gültekin'in "Yakında şehit olurum. Abime, kardeşime hatıra kalsın" dediği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehit Ahmet Gültekin'in yürekleri yakan görüntüleri ortaya çıktı: Yakında şehit olurum - Son Dakika
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