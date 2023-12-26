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Şehit aileleri "Bizde göreve hazırız" dedi - Son Dakika
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Şehit aileleri "Bizde göreve hazırız" dedi

Adana'nın Kozan ilçesinde Çukurova Üniversitesi öğrencileri Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 Mehmetçik için anma programı düzenledi, etkinlikte konuşan şehit yakınları vatanın savunması için göreve hazır olduklarını söyledi.

Şehit aileleri "Bizde göreve hazırız" dedi
26.12.2023 - 08:56,
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Adana'nın Kozan ilçesinde Çukurova Üniversitesi öğrencileri Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 Mehmetçik için anma programı düzenledi, etkinlikte konuşan şehit yakınları vatanın savunması için göreve hazır olduklarını söyledi.

KYK Konferans salonun da düzenlenen anma programı yoklama ile başladı. Gençler şehitlerimizin isimleri okunurken karşılık olarak "burada" diyerek karşılık verdi. Ardından şehitlerimiz için dua edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı programda şehit babaları Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek gerekirse göreve gitmek istediklerini ifade ettiler.

"Gerekirse bizde gideriz"

Fırat Kalkanı Şehidi Ziya Özkozanoğlu'nun babası Mustafa Özkozanoğlu " Şehit babası olarak Mehmetçiğe dua ediyorum. Rabbim tırnaklarına taş değdirmesin. Tenlerine soğuk değmesin. Vatan ve milletimizi korumak için Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bayrağımızı indirmesin. Bizler her zaman o çocuklarımızın arkasındayız. Mehmetçikler var olduğu sürece bu vatan bölünmez. Vatan için evlatlarımız canını verdi bizde o çocuklarımızın arkasındayız. Gerekirse bizde gideriz" dedi.

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit harekatında şehit düşen Bünyamin Çabuk'un Babası Ünlen Çabuk " Oğlum Kuzey Irak'ta Harkurk bölgesinde şehit oldu. Aynı acıları yaşadık. Tüm polis ve askerlerimize dua ediyorum. Bir oğlum vardı, şehit oldu. Aynı şekilde gitmeye hazırız. Gençler 'burada' dediğinde gözlerimden yaş aktı" diyerek Mehmetçiklerin yanında olduklarını ifade etti.

"Devletin her saniyesinde yanındayız"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kozan Şube Başkanı Sümmani Göztaş ise kendisinin gazi olduğunu ve göreve hazır olduğunu belirterek, " keşke bizlere de şehitlik nasip olsaydı diyerek ailelerin yanında olduklarını vatanın birlik ve bütünlüğü için devletin her saniyesinde yanındayız. Göreve hazırız. Bugün olsa bugünde göreve gideriz" dedi.

Anma programına gaziler, şehit yakınları, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve kurum müdürleri de katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana, Kozan, Irak, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit aileleri 'Bizde göreve hazırız' dedi - Son Dakika


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