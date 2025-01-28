Şehit ailesine ait evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Şehit ailesine ait evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Şehit ailesine ait evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karaman'da şehit ailesine ait müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

28.01.2025 17:24
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Karaman'da şehit ailesine ait müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hacıcelal Mahallesi 577. Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evin mutfak bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıktığı evin Van'ın Başkale ilçesinde 1994 yılında terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Şehit Jandarma Onbaşı Yahya Kızılay'ın ailesine ait olduğu öğrenildi.

"Eve hayvanlarımız için günlük gelip gidiyoruz"

Yangını duyarak gelen şehit babası Ahmet Kızılay, "Yangını cami cemaati görmüş. Mutfakta çıkmış yangın. Biz evde yoktuk, az ileride oturuyoruz. Evin bahçesinde hayvanlar besliyorduk ve günlük olarak eve uğruyorduk. Arada sırada eve gelip gidiyorduk. İçeride ufak tefek şeyler vardı pek önemli bir şey yoktu. Yangının elektrikten çıkmış olabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, karaman, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit ailesine ait evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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