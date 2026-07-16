Vatansız Yaşayamam: Şehit Annesinden Duygusal Sözler - Son Dakika
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Vatansız Yaşayamam: Şehit Annesinden Duygusal Sözler

Vatansız Yaşayamam: Şehit Annesinden Duygusal Sözler
16.07.2026 00:19
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15 Temmuz şehidi Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, anma töreninde gözyaşları içinde 'Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam' dedi. Oğlunun fotoğrafını öpüp severken torununa '10 yıllık hasretim' diye seslendi.

15 Temmuz Şehidi Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, "Ben evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam. Bağrıma taşı basarım, evlat acısıyla yanarım ama vatansız hayatta yaşayamam. Vatan olmazsa bizler yokuz. Bizi hiçbir ülke kabul etmez. Ortada kalırız" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında il emniyet binasında düzenlenen anma programına katılan 15 Temmuz Şehidi Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, protokol; şehit fotoğrafları önüne çelenk bırakırken ve toplu fotoğraf çektirdiği sırada oğlunun fotoğrafını severken ve öperken görüntülendi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, evlatsız yaşayabileceğini ancak vatansız yaşayamayacağını vurguladı. Şehit annesi Işılar, oğlunun şehadetinin ardından doğan torununu "10 yıllık hasretim" diye sevdiğini kaydetti.

"Ona 'gitme' dememe rağmen beni dinlemedi ve arkadaşlarıyla kendini burada buldu"

15 Temmuz Şehidi Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, "Benim oğlum 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olmuştu. Oğlum anlayışlı, efendi, kavgacı, gürültücü bir insan değildi. Hep vatan için şey yapardı. Vatanı çok severdi. Zaten ben ona 'gitme' dememe rağmen beni dinlemedi ve arkadaşlarıyla kendini burada buldu" diye konuştu.

"İki arkadaşı döndü benim oğlum şehit oldu"

O gece 3 arkadaş geldiklerini söyleyen Işılar, "İki arkadaşı döndü benim oğlum şehit oldu. Bir evin bir oğluydu. 5 yaşındayken babasına 'baba ben şehit olacağım' demiş. Demek ki Allah'ım onun alnına 5 yaşındayken yazmış şehitliği" ifadelerini kullandı.

"Ben evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam"

Anne Işılar, gözyaşlarına hakim olamayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ben evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam. Bağrıma taşı basarım, evlat acısıyla yanarım ama vatansız hayatta yaşayamam. Vatan olmazsa bizler yokuz. Bizi hiçbir ülke kabul etmez. Ortada kalırız. O yüzden tüm şehitlerimizden Allah bin kere razı olsun. Gökten düşen yağmur gibi kanlarla boyanmış şu bayrağımızı hiçbir zaman indirtmeyeceğiz. Ezanımızı dindirtmeyeceğiz. Bu cennet vatanımıza soysuz köpeklerin çizmesini bastırmayacağız. Vatan sağ olsun."

"Torunumu severken '10 yıllık hasretim' diye seviyorum"

Törende fotoğrafların önüne çelenk konulurken ve fotoğraf çekilirken görüntülenen şehit annesi Işılar, "Oğlum evin tek oğluydu. Doyamadan gitti. Doyamadım oğluma. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Gerçekten vatan sevdalısı bir oğlanmış. Gurur duyuyorum oğlumla. O bir şehit, ben bir şehit annesiyim. Böyle bir evlat dünyaya getirdiğim için Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Yarabbi bana böyle güzel bir evlat nasip etti. Benim küçük bir torunum oldu. Sağ olsun damadım, oğlumun ismini verdi. Halil koydu. Onu severken '10 yıllık hasretim' diye seviyorum. Halil diye sevmiyorum, '10 yıllık hasretim, kuzum' diyorum. Bırakın dağıtsın, döksün, vursun, kırsın ellemeyin diyorum. O benim 10 yıllık hasretim diyorum. Kıyamıyorum ona" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatansız Yaşayamam: Şehit Annesinden Duygusal Sözler - Son Dakika

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