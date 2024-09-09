Şehit Babasından Yürek Yakan Mesaj

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Şehit babasının diğer şehide yürek yakan seslenişi: "Sen Doğan'ıma kardeşsin. İnşallah cennette de beraber olursunuz"

TOKAT - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a getirildi. Tokat Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılanan şehidin cenazesinde acılı baba Tacettin Kızılateş, aynı uçakla memleketine nakledilen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'a seslendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı, memleketi Tokat'a getirildi. 27 yaşındaki Kızılateş, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Karakolu sorumluluk bölgesinde icra edilen görev sırasında, E.Y. yönetimindeki askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşmüştü. Şehidin cenazesi, Tokat Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve il protokolünün yanı sıra Kızılateş'in ailesi katıldı.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında havalimanından cenaze aracına taşındı. Acılı baba Tacettin Kızılateş, oğlunun naaşı karşılanırken, aynı kazada şehit olan ve Zonguldak'a gönderilmek üzere aynı uçakta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun naaşının başına giderek dua etti. Baba Kızılateş, oğlunun arkadaşına hitaben, "Yavrum senin de mekanın cennet olsun. Sen Doğan'ıma kardeşsin. Allah mekanınızı cennet etsin. Cennette de inşallah beraber olursunuz" sözleriyle duygularını dile getirdi. Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, Tokat Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından, Erenler Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.