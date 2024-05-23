Tunceli'de şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un katili etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Tunceli'de şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un katili etkisiz hale getirildi

Tunceli\'de şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un katili etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un katilinin etkisiz hale getirilmesi, ailesini memnun etti. Şehit Başsavcı Murat Uzun'un ailesi teröristin öldürülmesi haberi üzerine büyük sevinç yaşadı. Devletimize teşekkür ediyoruz. Bu işe bulaşanlar, bu kararı verenler birer birer leş oldular. Ailece de bizi mutlu ettiler.

23.05.2024 16:16
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Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un katilinin etkisiz hale getirilmesi, ailesini memnun etti.

Tunceli Ovacık ilçesinde 2023 yılında öldürülen 3 teröristten birinin Şehit Başsavcı Murat Uzun'u şehit eden teröristlerden biri olduğu ortaya çıktı. Samsun'da ikamet eden şehit Başsavcı Murat Uzun'un ailesi teröristin öldürülmesi haberi üzerine büyük sevinç yaşadı. Oğlunun mezarını ziyaret ederek dua eden baba Hamit Uzun, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Bugün itibarıyla aldığımız duyumlara göre en son bir kişi daha leş edildi. ve bu bizi tabii ki mutlu ediyor. Oğlumun kanı yerde kalmayacak inşallah, kalmadı da. Bu işe bulaşanlar, bu kararı verenler birer birer leş oldular. Ailece de bizi mutlu ettiler. Şimdi içeride bir kişi var ve inşallah o da ömür boyu leş olur. Hak ettikleri cezalar kendilerine verilmiş olur. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bu işi takip ettiler. Bu konuyla ilgili oğlumun katillerini zaman aşımına uğramadan birer birer bulup hak etikleri cezayı verdiler ve bizleri de mutlu ettiler" dedi.

Anne Ayşe Uzun ise "Devletimizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu teröristler bizim içimizi yaktılar. Oğlumu hayattan kopardılar. Evlatlarını babasız bıraktılar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un katili etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un katili etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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