Şehit Binbaşı Taştekin Isparta'ya Defnedildi - Son Dakika
Şehit Binbaşı Taştekin Isparta'ya Defnedildi

Şehit Binbaşı Taştekin Isparta\'ya Defnedildi
24.03.2026 18:03  Güncelleme: 18:08
Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde şehit olan 3 Türk personelden Binbaşı Sinan Taştekin'in naaşı memleketi Isparta'ya getirildi.

Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde şehit olan 3 Türk personelden Binbaşı Sinan Taştekin'in naaşı memleketi Isparta'ya getirildi. Taştekin için Isparta Valiliği önünde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Isparta Şehitliği'nde defnedildi. Acılı anne oğlunun tabutuna sarılıp, "Gurur kaynağım benim, al bayraklı yavrum, seninle gurur duyuyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde şehit olan 3 personelden Hv. Svn. Binbaşı Sinan Taştekin, öğle saatlerinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda dualarla karşılandı. Şehit Binbaşı Sinan Taştekin için Isparta'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Isparta Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, belediye başkanı, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Annenin feryatları yürekleri dağladı

Şehit Taştekin, bugün ikindi namazını müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda (Isparta Valiliği önü) kılınan cenaze namazının ardından Isparta Şehitliği'nde defnedildi. Cenaze töreninde acılı aile, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne ise oğlunun tabutuna sarılarak, "Gurur kaynağım benim, al bayraklı yavrum, seninle gurur duyuyorum" sözleriyle gözyaşı döktü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Isparta, Katar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Binbaşı Taştekin Isparta'ya Defnedildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit Binbaşı Taştekin Isparta'ya Defnedildi - Son Dakika
